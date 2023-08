GdS – Fiorentina | Beltran in arrivo per le visite | superata la Roma

(Di domenica 13 agosto 2023) 2023-08-10 22:51:34 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la Gazzetta: I giallorossi avevano cercato il sorpasso, ma i viola sono riusciti ad avere la meglio per il 22enne attaccante argentino del River Plate È uno degli uomini più contesi dell’estate, e laè pronta a portarselo a casa. Lucas, argentino di Cordoba, 22 anni, attaccante del River Plate, sta per sbarcare in viola: è atteso domani a Firenze per lemediche al termine di una telenovela di mercato che ha coinvolto anche la. Il tentativo — Già in vantaggio, laaveva fatto i conti con l’inserimento della, prima che i viola piazzassero il sorpasso decisivo. Ai giallorossi non è bastato aver trovato l’accordo col giocatore, decisiva ...

Lo studio svolto dalladegli ultimi tre campionati, è volto a mettere in evidenza l'analisi ... Poi, 21 per l'Atalanta, 18 per la, 16 per il Torino. Riguardo, invece, quelli contrari, ...Lo studio svolto dalladegli ultimi tre campionati, è volto a mettere in evidenza l'analisi ... Poi, 21 per l'Atalanta, 18 per la, 16 per il Torino. Riguardo, invece, quelli contrari, ...

GdS: "Tre pedine per completare il Catanzaro" Tutto B

svezzarsi in un calcio che ancora non conoscono in pieno essendo stati prelevati direttamente dalle Primavera di Fiorentina e Cagliari. Su Szymnski del Frosinone le speranze sono sfumate quando il ...P rima le cessioni, anche eccellenti come quelle di Palumbo e Partipilo, per fare un paio di esempi. Ora gli acquisti perché la Ternana del nuovo corso ha bisogno di ringiovanirsi e di ...