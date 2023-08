Gazzetta – Elmas titolare col Frosinone | ma può esserci una grossa novità

Poi è entrato Politano per, out per un fastidio al flessore della coscia destra. Lascrive: "E qui arrivano i dolori, perché anche il macedone è uscito all'intervallo (così come ...Demme non sarà in campo oggi,e Zielinski disputeranno uno spezzone di gara'. Ladello Sport: 'Contro il Girona (ore 18.30, diretta Sky in pay per view) il tecnico francese valuta se ...Con lo slovacco efuori causa, contro l'Hatayspor dietro al tridente titolare c'erano solo Demme e il giovane ... Stanislav Lobotka Ladello Sport analizza i vari reparti del Napoli dopo ...

Gazzetta annuncia: Elmas verso una maglia dal 1' a Frosinone ... CalcioNapoli24

A una settimana dal via della stagione, il Napoli vince l’ultima amichevole estiva, superando agevolmente per 2-0 i ciprioti dell’Apollon Limassol.La Gazzetta dello Sport traccia un primo bilancio riguardo i problemi fisici accusati da Di Lorenzo ed Elmas durante il match amichevole tra Napoli e Apollon Limassol: "E qui arrivano i dolori, perché ...