(Di domenica 13 agosto 2023) "di? Sì, non ho capito. Ci saranno delle motivazioni che non conosco e che spiegherà lui. Ci avevo parlato pochissimo tempo fa ma non conosco le motivazioni". Lo ha ...

... l'amministratore delegato dei brianzoli Adrianoha dichiarato in esclusiva a Mediaset: '... 'dalle dimissioni di Mancini Sì, non ho capito. Ci saranno delle motivazioni che non ...dalle dimissioni di Mancini Sì, non ho capito. Ci saranno delle motivazioni che non ... Lo ha detto l'ad del Monza Adriano, intervistato da Sport Mediaset prima della sfida di Coppa ......con il Monza e a La Gazzetta dello Sport ha raccontato proprio com'è andata con l'ad Adriano: "Gli ho spiegato come mi sentivo, che non volevo prendere in giro nessuno. È rimasto, ...

Galliani, sorpreso dalle dimissioni di Mancini Agenzia ANSA

Nel pre-partita della sfida valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia tra Monza e Reggiana , l’amministratore delegato dei brianzoli Adriano Galliani ha dichiarato in esclusiva a Mediaset: “Sarà ..."Sorpreso dalle dimissioni di Mancini Sì, non ho capito. Ci saranno delle motivazioni che non conosco e che spiegherà lui. Ci avevo parlato pochissimo tempo fa ma non conosco le motivazioni". (ANSA) ...