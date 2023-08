Galliani | «Carlos Augusto tra i più forti! Voleva l’Inter Scelta obbligata»

Leggi su inter-news

(Di domenica 13 agosto 2023) Adrianoha ulteriormente confermato e spiegato il trasferimento diin direzione Inter. Il dirigente del Monza ha speso ottime parole per l’esterno brasiliano. NUOVO RINFORZO –non risparmia i complimenti per, nuovo acquisto in casa Inter: «Il rapporto con lui è fantastico, lui è un ragazzo meraviglioso. Noi dovevamo decidere, il ragazzo giustamente vuole giocare le coppe europee e se lo merita, perché secondo me è uno degli esterni più forti d’Europa. E attraverso le coppe europee pensa di poter conquistare anche la maglia della sua Nazionale, che è quella brasiliana. Quindi noi dovevamo accontentare il ragazzo, che non ha pensato di fare soldi per lui o per i suoi agenti, perché tutti sanno che il giocatore è a fine contratto e non ...