Gabri Veiga out contro l'Osasuna | il Napoli è più vicino

Ecco perché l'obiettivo è. LAZIO : la squadra sta per entrare nel climax del progetto sarrista. Non cambia il modulo, il 4 - 3 - 3, ma due interpreti: da un mediano di passo come Cataldi ...non è negli undici del Celta Vigo che alle 17 scenderà in campo nella prima giornata della Liga contro l'Osasuna. Il giovane centrocampista offensivo del club spagnolo sembra infatti ...Notizie Calcio Napoli " Il Celta Vigo affronterà l'Osasuna nella gara delle 17.00 valida per la prima giornata della Liga 2023/2024., obiettivo del Napoli, è stato convocato per il match ma non figura tra i titolari, partirà dalla panchina. Un indizio che riconduce alla chiusura vicina della trattativa con il club ...

Dopo aver ufficializzato Natan e Cajuste, il Napoli non ha intenzione di fermarsi con il mercato in entrata. È il momento di Gabri Veiga, gioiellino classe 2002 del Celta Vigo. Il centrocampista spagn ...Gabri Veiga non è negli undici del Celta Vigo che alle 17 scenderà in campo nella prima giornata della Liga contro l'Osasuna. (ANSA) ...