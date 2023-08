Fulmine a ciel sereno | Mancini si è dimesso | non è più il ct dell’Italia

Leggi su bergamonews

(Di domenica 13 agosto 2023) Robertosi èdal ruolo di commissario tecnico. L’anticipazione della notizia è stata data da Libero nel primo pomeriggio di domenica (13 agosto) e ha trovato conferme, con l’ufficialità diramata intorno alle 14. Non sono ancora stati chiariti i motivi che hanno portato ad una separazione che ha del clamoroso. Solo pochi giorni fa, infatti,era stato promosso a responsabile di tutte le nazionali del progetto Club Italia, un ruolo di coordinamento che aumentava i suoi poteri, e aveva accolto Gigi Buffon nello staff come capo delegazione. Anche per queste ragioni le dimissioni sono giunte come un. Il prossimo impegno ufficialesarà il 9 settembre contro la Macedonia del Nord, gara ...