(Di domenica 13 agosto 2023)in programma perpercon il: il centrocampista arriva dalla Juve in prestito Giorni intensi per il mercato delMichele Cerofolini, portiere della Fiorentina, farà lecon i ciociari. Non soltanto lui, perchè sono previste anche quelle di Enzo. Il centrocampista arriva dalla Juve arriverà agli ordini di Di Francesco con la formula del prestito.

Cifre identificative ben definite che stanno scandendo l'attualità in casa. Ci si prepara ... Due rinforzi di spessore che, salvo ritardi clamorosi (sono previste le visite mediche, ndr)...Commenta per primo Enzo Barrenechea e ilsono a un passo dall'unirsi per la nuova stagione. Il giocatore, che arriva in prestito dalla Juventus, svolgerà le visite nella giornata di. Lo riporta Sky.Il Torino torna in campo.la Coppa Italia mette davanti ai granata il primo appuntamento ufficiale della stagione: al ... a novembre l'attende ilche ha superato il Pisa, poi agli ...

Frosinone: domani le visite mediche di Barrenechea Calcio News 24

Attesa, curiosità ed entusiasmo. Cifre identificative ben definite che stanno scandendo l’attualità in casa Frosinone. Ci si prepara per l’esordio in campionato contro il Napoli campione d’Italia. Un ...Enzo Barrenechea e il Frosinone sono a un passo dall'unirsi per la nuova stagione. Il giocatore, che arriva in prestito dalla Juventus, svolgerà le visite nella giornata di domani. Lo riporta Sky.