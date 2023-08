Francesco Totti si prepara alla battaglia in tribunale contro Ilary Blasi | “Sta raccogliendo prove | tra messaggi compromettenti e foto dei tradimenti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 agosto 2023) Ebbene sì: non c’è estate dove i protagonisti non siano. Da oltre un anno infatti prosegue tra i due lalegale in vista del divorzio. Tra affidamento dei figli, divisione dei beni e sparizione dei famosi orologi Rolex, è finalmente in arrivo la prima udienza.compariranno così davanti al giudice il 20 settembre prossimo. Se inizialmenteha in modo sottile (ma neanche troppo) attribuito la fine del matrimoniorelazione clandestina trae Noemi Bocchi, il Pupone ha ora deciso di dire la sua e giocare tutte le. Come anticipato dal Corriere Della Sera, pare infatti che la parte difensiva dell’ex capitano della Roma sia pronta a ...