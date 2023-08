Francesco Ghirelli | «O cambia | o il calcio italiano diventerà uno sport per anziani»

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447, ex presidente della Lega Pro e oggi vicepresidente della FIGC, è stato intervistato per il Corriere della Sera e ha ripercorso la sua esperienza alla guida della Serie C, citando ...PALERMO - PADOVA FINALE PLAY OFF SERIE C Db Palermo 12/06/2022 - finale play off serie C / Palermo - Padova / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto:Il Corriere della Sera ...... è sufficiente riportare il caso di Antonio, portavoce del presidente della repubblica ...di un comunicato stampa in merito alla richiesta di dimissioni del presidente del Consiglio...

Francesco Ghirelli: «Il calcio tra dieci anni sarà solo per anziani, il tennis lo ha superato» Corriere della Sera

L'ex presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli evidenzia i punti di difficoltà dl calcio italiano al Corriere della Sera: "Le tv a pagamento hanno scoperto gli altri sport.Francesco Ghirelli, ex presidente della Lega Pro, torna a parlare dello stato del calcio italiano a diversi mesi di distanza dalle sue dimissioni. La sua intervista al Corriere della ...