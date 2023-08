FOTO – Pandini soddisfatta | «Prima partita stagionale | prima vittoria»

Leggi su inter-news

Marta, centrocampista dell'Inter Women, esulta per il successo della squadra nerazzurra contro il Genoa nell'amichevole giocata ieri.– L'Inter Women ha giocato e vinto ieri contro il Genoa in amichevole per 0-3 allo stadio Bruno di Chatillon, in Valle D'Aosta. A decidere il match sono stati i gol di Bonfantini, Jelcic e Tironi. Dopo il successo la centrocampista della squadra nerazzurra Martaha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram con all'interno questo messaggio e questa. "@inter #ForzaInter".