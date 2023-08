Formazioni ufficiali Milan-Novara | amichevole estiva 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 13 agosto 2023) Lediin programma domenica 13 agosto. Quarta e ultimadi questa settimana per Stefano Pioli, che ha voluto dare il massimo minutaggio possibile a chiunque in vista dell’esordio in campionato del prossimo lunedì. Aello sarà sfida contro i piemontesi, squadra che milita in Serie C.– in attesa– in attesa SportFace.