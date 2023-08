Formazioni ufficiali Inter-Egnatia | amichevole estiva 2023

(Di domenica 13 agosto 2023) Lediin programma domenica 13 agosto. Ultimo test a una settimana dalla Serie A per la squadra di Simone Inzaghi, che scenderà in campo contro il club albanese al ‘Paolo Meazza’ di Ferrara. Il calcio d’inizio della partita è previsto per le ore 20.00, di seguito l’undici iniziale dei nerazzurri.(3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Cuadrado, 19 Lazaro, 21 Asllani, 31 Bisseck, 44 Stabile, 49 Sarr, 50 A. Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi.(3-5-2): 1 Sherri; 77 Lila, 13 Malota, 19 ...

Ledi Lecce - Como , sfida valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia 2023/2024 . A una settimana dall'inizio della Serie A, i salentini hanno voglia di confermare il pronostico e ...Ledi Inter - Egnatia , amichevole estiva in programma domenica 13 agosto 2023 . Ultimo test a una settimana dalla Serie A per la squadra di Simone Inzaghi , che scenderà in campo ...Ledi Getafe - Barcellona , sfida valevole per la prima giornata di Liga 2023/2024. Debutto per i campioni di Spagna in carica, impegnati al Coliseum Alfonso Perez. Appuntamento con ...

Celta-Osasuna, formazioni ufficiali: out Gabri Veiga! Napoli sempre più vicino Tutto Napoli

Debutto ufficiale per entrambe le squadre, la vincente di tale sfida affronterà poi il Parma, in campo ieri, che ha travolto il Bari a domicilio. Segui in diretta gli aggiornamenti di Lecce-Como Turno ...Fere a Salerno per la Coppa Italia. Intanto, il diesse Stefano Capozucca mette a segno altri colpi: torna Favilli, arrivano Marginean, Pyyhtia e Ramos. Alle 17.45 (diretta Canale 20 Mediaset) la ...