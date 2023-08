Football americano | ELF 2023 | i Seamen Milano passano a Barcellona e centrano la seconda vittoria

Leggi su oasport

(Di domenica 13 agosto 2023) Tornano al successo inella undicesima settimana della ELF – European League. I meneghini, infatti,con il punteggio di 33-28 in casa deiDragons eil secondo successo della loro stagione.DRAGONS –28-33 La sfida si apre con iche sbloccano il punteggio per primi. Zahradka lancia per Calderon che porta la palla in meta dopo una ricezione da 45 yds per il 6-0 iniziale. Nel secondo periodo il parziale parla di 17-7 per gli italiani con Zahradka che trova Bassi con un lancio di 87 yds per il 13-0. I padroni di casa reagiscono con Monton che corre in meta per una yard ed il 7-13.non molla ed è ...