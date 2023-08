Fiorentina nel menù del pranzo di Bonucci | la trattativa in spiaggia

(Di domenica 13 agosto 2023) Leonardoa Forte dei Marmi con Daniele Pradé. Il difensore, ormai fuori dal progetto della Juventus, si trova attualmente in Toscana, più precisamente nella provincia di Lucca, accompagnato dal direttore sportivo della. Il classe 1987, nato a Viterbo, è stato infatti messo ai margini dalla società bianconera, perdendo inoltre la fascia da capitano, consegnata a Danilo per la prossima stagione, con il calciatore che potrebbe agire per vie legali contro il club torinese cercando di dimostrare la violazione dell'articolo 7 dell'accordo collettivo sulla tutela dei diritti dei calciatori riguardante un'esclusione ingiustificata dagli allenamenti. Nel frattempo, il calciatore si trova a Bagno Angelo e la presenza di Daniele Pradé e Alessandro Nasi – cugino di Andrea Agnelli e di Lapo Elkann – potrebbe significare un avvicinamento ...

