Fiorentina | Jovetic e il retroscena su Christensen | 'Ecco cosa gli ho detto'

Jovetic racconta: "Christensen mi ha chiamato, ha tutto per far ... Labaro Viola

Stevan Jovetic, ex giocatore della Fiorentina ed ex compagno del neo acquisto Christensen, ha rilasciato un’intervista nell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Queste le sue ...Si accende il mercato in entrata della Fiorentina. Pronti tre acquisti, la società è pronta a spendere circa 40 milioni in pochi giorni Dopo qualche giorno di quiete, il mercato della Fiorentina è des ...