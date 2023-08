Fiorentina | c’è l’interesse per Aster Vranckx

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 agosto 2023) Il PSV tratta con il Wolfsburg per: sull’olandese c’è anche la, ma per i Viola non è una priorità Secondo quanto riporta il giornalista Sacha Tavolieri, il PSV Eindhoven discute sempre con la Wolfsburg per. La squadra olandese non sarebbe l’unica interessata. Sul calciatore però c’è anche la. Non è una priorità, però, per la squadra di Italiano. PSV, Viola, ma anche un terzo scenario: il Wolfsburg è convinto del giocatore e vorrebbe trattenerlo.