Fiorello | “Maledetta ansia” | cosa gli succede e cosa non riesce a fare

(Di domenica 13 agosto 2023) Rosarioha rivelato in una recente intervista di essere vittima dell’ormai da diverso tempo: eccogliè ormai una star da più di 30 anni. Il comico siciliano è diventato famoso tra gli anni ’80 e ’90 quando ha cominciato a lavorare per Radio DeeJay e successivamente per Mediaset. In quegli anni portava un lungo codino (si utilizzava) e cantava in giro per l’Italia. A farlo notare è stato proprio il talento canoro, ma ciò che ha creato la connessione immediata e duratura con il pubblico, l’imprinting (per usare un termine caro agli psicologi e ai fan di Twilight), è stata la sua naturale simpatia.ha fatto una sorprendente dichiarazione riguardante la sua carriera e la sua vita – Ansa Foto – Grantennistoscana.itSì perché ...

Forse le ultime cose in cui mi riconoscevo erano i primi show di. In tv non pensavo che ci ... Io sono molto autocritica, quando ho cantatoPrimavera non avevo ancora 31 anni, oggi ne ...Forse le ultime cose in cui mi riconoscevo erano i primi show di. In tv non pensavo che ci ... Io sono molto autocritica, quando ho cantatoPrimavera non avevo ancora 31 anni, oggi ne ...