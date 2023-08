Fine dell' estate dopo Ferragosto? Cosa sa Giuliacci | la sentenza

Leggi su iltempo

(Di domenica 13 agosto 2023) Che tempo farà nella seconda metà di agosto?rappresenta una sorta di spartiacque per le vacanze estive ed è il colonnello Marioa rispondere sul quesito relativo allao ad un caldo che continuerà anche nelle prossime settimane. Il meteorologo è certoa sua previsione sul meteo: “Niente stop estivo e anzi, sole e caldo protagonisti ancora per un bel po'. Vivremo un periodo con un'alta pressione piuttosto invadente. Il caldo non sarà più come quello di luglio, ma non si vede una perturbazione degna di nota nei prossimi 10 giorni”. L'esperto prosegue la sua analisi sul sito meteo.it: “L'anticiclone africano dovrebbe soggiornare parecchio sul Bacino del Mediterraneo, portando sole indisturbato e temperature ...