Fine del tormentone | la verità su Pier Silvio in politica | cosa sa Sallusti

Leggi su iltempo

(Di domenica 13 agosto 2023) Alessandrochiude sul nascere ilestivo:Berlusconi non scenderà in campo. Non c'è lanel futuro prossimo del figlio secondogenito diBerlusconi. "Ipotesi suggestiva", scrive il diretttore di Liebro in un lungo articolo nell'edizione di domenica 13 agosto, tanto che "ogni parola, ogni battito di ciglia dell'erede più in vista insieme alla sorella Marina viene passato prima alla moviola e poi al microscopio da giornali e addetti ai lavori in un sospetto crescendo di morbosità. «Avete visto?parla già da leader», concludono l'analisi alcuni di questi attenti osservatori commettendo un primo errore depistante". Ovvero dimenticano cheè leader da 23 ...