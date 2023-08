Figuraccia Messi in USA | non riconosce un giocatore di NBA | “Ma chi sei?”

(Di domenica 13 agosto 2023) L'argentino non ha riconosciuto il cestista, che si è avvicinato per congratularsi dopo la vittoria con gol su Charlotte

Contro Charlotte è arrivata la quinta vittoria di fila, conancora una volta a segno: con ... che però fuori dal campo si è reso protagonista di una...la Federcalcio neppure si siano accorti dell'ennesimarimediata dal calcio italiano negli ultimi mesi. I trionfi, dall'Under 19 sul tetto d'Europa all'Under 20 vicecampione mondiale,......Juventus manda in bestia la Gazzetta dello Sport che evidentemente non ha superato la... Siamobene insomma. Il problema è questo: se Lukaku è considerato più utile alla causa è perché ...

Figuraccia Messi: il campione NBA lo abbraccia ma lui non sa chi è Corriere dello Sport

L'argentino non ha riconosciuto il cestista, che si è avvicinato per congratularsi dopo la vittoria con gol su Charlotte ...Lionel Messi è la stella dell'Inter Miami. L'argentino sta facendo sognare l'MLS e i tifosi con le sue prodezze in campo, sin dal suo arrivo si è reso ...