(Di domenica 13 agosto 2023) Filcams Cgil e Uiltucs Toscana proclamano sciopero nel commercio: protestanol'apertura dei negozi nelle festività, chiedendo dignità e diritti per i lavoratori. No al dumping tra piccola e ...

Filcams Cgil e Uiltucs Toscana proclamano sciopero nel commercio: protestano contro l'apertura dei negozi nelle festività, chiedendo dignità e diritti per i lavoratori. No al dumping tra piccola e ...I lavoratori e le lavoratrici devono trascorrere ilcon le loro famiglie - sottolineano dai- la nostra protesta continua a restituire diritti e dignità, in nome di una crisi che ......chirurghi e odontoiatri di Roma arriva l'allarme sui pronto soccorso a rischio tilt per. ... ha inoltre ratificato recentemente l'accordo del 9 giugno scorso, sottoscritto con i, ...

Ferragosto: sindacati contro le aperture LA NAZIONE

Filcams Cgil e Uiltucs Toscana proclamano sciopero nel commercio: protestano contro l'apertura dei negozi nelle festività, chiedendo dignità e diritti per i lavoratori. No al dumping tra piccola e gra ...Indennità per il vestiario dei vigili urbani, le organizzazioni sindacali fanno partire una serie di cause ... Faremo partire dopo Ferragosto cause civili, auspicando quanto prima di poter trovare una ...