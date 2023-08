Ferragosto | i segreti per una grigliata perfetta

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 13 agosto 2023) Seguire le 4 T: tracciabilità, tagli, tempi e temperaturefa rima con? Un’abitudine, quella di cuocere ai ferri, sicuramente in crescita. Basti pensare che il fatturato globale di griglie e barbecue ammonterà a 7,75 miliardi di dollari nel 2028. E i recenti dati diffusi da Statista (Revenue of the grills & roasters industry worldwide 2018-2028) mostrano un trend in crescita costante in tutto il mondo che, soprattutto nei mesi estivi, subisce un’impennata. Ma i grigliatori improvvisati possono cadere vittime di alcuni banali errori, compromettendo così non solo il risultato finale, ma anche la loro salute. Sul portale del progetto Trust your taste, choose european quality www.trustyourtaste.eu promosso da Assica (Associazione industriali delle carni e dei salumi) gli operatori del settore danno qualche semplice consiglio per ...