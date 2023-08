Ferragosto 2023 | domenica infernale su strade e autostrade

(Di domenica 13 agosto 2023) Conto alla rovescia iniziato verso ilcon unada bollino rosso sullee autoitaliane. Il grande esodo è iniziato. E dopo il sabato “nero”, il traffico in giornata rimane sostenuto e con alcune criticità ma in diminuzione. Code di un’ora e 30 minuti sono segnalate al traforo del Monte Bianco, in corrispondenza del piazzale Italiano verso Chamonix. Disagi diffusi per chi viaggia. Coda di 2 km tra Como Centro e Chiasso per l’attraversamento della dogana svizzera e coda anche in uscita alla barriera di Como Grandate per traffico intenso. Sulla A23 Udine-Tarvisio Coda al km 105.2 in direzione del confine di Stato alla barriera di Ugovizza per traffico intenso.

È così Masseria Beneficio , la villa di lusso immersa nelle campagne di Ceglie Messapica , in Puglia, scelta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per trascorrere ilcon famiglia e ...AGI - Questo il tempo previsto sull'Italia per domani, vigilia di. Secondo il Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica, isolati rovesci al Nord, in particolare sul Trentinoi Alto - Adige e sereno altrove NORD sui rilievi alpini ...Sarà una domenica piena di rumors e voci per quanto riguarda il calciomercato della Juventus quando ormai siamo arrivati a. Manca sempre meno all'inizio del prossimo campionato di serie A con la formazione di Massimiliano Allegri che non fa mistero di voler puntare alla vittoria dello scudetto. Del resto non si ...

Ferragosto 2023 Emilia Romagna, cosa fare in Riviera: la guida agli eventi il Resto del Carlino

Avete deciso di trascorrere il ponte di Ferragosto ad alta quota Che si scelga di fare trekking o semplici passeggiate è bene adottare alcuni accorgimenti per godersi la montagna all’insegna del ...AVIO. Quello di Ferragosto sarà un lungo fine settimana che permetterà di far scoprire a grandi e piccini il Fai - Castello di Avio, con tutti i suoi piacevoli segreti architettonici e artistici. Il c ...