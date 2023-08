Femminicidio | fuga e sparatoria al confine | il folle crimine in Alto Adige

Leggi su iltempo

(Di domenica 13 agosto 2023) Una donna di 21 anni è stata trovata morta stamani a Silandro, in provincia di Bolzano. Secondo quanto riporta il quotidiano, il corpo della giovane era in casa dell'ex fidanzato, un uomo di origini turche, che sarebbe stato fermato dai carabinieri perché sospettato dell'omicidio. La ragazza, che abitava nella vicina Corces, era scomparsa nella giornata di sabato, e i genitori ne avevano denunciato la sparizione. In particolare l'uomo è stato arrestato a Passo Resia, mentre cercava di raggiungere l'Austria: era a bordo della Ford Fiesta segnalata come sua. Ha cercata di scappare e un carabiniere ha sparato colpendo le ruote e facendolo andare fuori strada. Secondo quanto riferisce l'Agi la ventunenne è stata uccisa a coltellate. I carabinieri hanno rinvenuto la possibile arma del delitto all'interno dell'appartamento dell'ex ...