Femminicidio a Bolzano | uccisa a coltellate a 21 anni Il corpo trovato a casa dell’ex

(Di domenica 13 agosto 2023) Ennesimo, questa volta a Silandro in provincia di. Una ragazza di 21è statain circostanze ancora poco chiare. Sul posto ci sono i carabinieri che indagano sull’accaduto. Si sa che si tratta di una giovane originaria di Corces, piccola località della val Venosta, e che ad ucciderla è stato un uomo. Ildella ragazza è stato rinvenuto all’interno dell’appartamento del suo ex compagno, un uomo di origini turche, di cui si sono perse le tracce dalla giornata di ieri. Da qui il sospetto degli investigatori che possa essere l’autore del delitto. La morte della donna potrebbe quindi risalire a 24 ore fa. Per rintracciarlo viene utilizzato anche un elicottero.

