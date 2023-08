(Di domenica 13 agosto 2023) Ennesimo, questa volta a Silandro in provincia di. Una donna di 21è statadella ragazza è stato. Il corpo della giovane è stato rinvenuto all’interno dell’appartamento del suo ex, un uomo di origini turche, di cui si erano perse le tracce dalla giornata di ieri. L’uomo era ricercato subito dopo il rinvenimento del cadavere. A dare l’allarme questa mattina i genitori della vittima che hanno denunciato la sparizione della ragazza dalla giornata di ieri. La morte della donna, originaria di Corces, piccola località della val Venosta, potrebbe risalire a 24 ore fa. La vittima si chiama Celine Frei Matzohl, 21enne di Corces, comune della Val Venosta in provincia di ...

Femminicidio a Bolzano, uccisa a coltellate a 21 anni. Arrestato l'ex compagno

