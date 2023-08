Femminicidio a Bolzano | donna di 21 anni uccisa a coltellate Arrestato l' ex compagno

a Silandro in provincia di, in Alto Adige. La vittima si chiama Celine Frei Matzohl, 21enne di Corces, comune della Val Venosta in provincia di. Secondo quanto si apprende ...16.35,uccisa a 21 anni. Fermato l'exa Silandro in provincia di. Una donna di 21 anni è stata uccisa in circostanze ancora poco chiare. Sul posto ci sono i carabinieri che ...commenta A Silandro () è stata uccisa una ragazza di 21 anni, Celine Frei Matzohl. Il corpo della giovane è stato ... con l'accusa di. La vittima è originaria di Corces, piccola ...

Femminicidio a Bolzano, uccisa a coltellate a 21 anni. Arrestato l'ex compagno Corriere

La 21enne è stata trovata priva di vita all'interno dell'appartamento dell'ex fidanzato: sul caso indagano i carabinieri ...Ennesimo femminicidio, questa volta a Silandro in provincia di Bolzano. Una ragazza di 21 anni è stata uccisa in circostanze ancora poco chiare. Sul posto ci sono i carabinieri che indagano sull’accad ...