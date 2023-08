Fabbian-Inter | ora che succede? La posizione del centrocampista ? Sky

Leggi su inter-news

(Di domenica 13 agosto 2023)resta in un limbo dopo aver svolto le visite mediche con l’Udinese e aver completato il trasferimento lasciando l’: ecco cosaora con il suo profilo. TRATTATIVA SLEGATA ? Giovanni, classe 2003, è stato inserito come contropartita nell’operazione legata a Lazar Samardzic. Con quest’ultimo però, al momento della firma, ha preso vita una vera e propria telenovela che ancora non conosce la parola fine. Dal canto suo, però, secondo quanto riferito da Sky Sport,resta all’Udinese perché è una trattativa slegata al momento.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto ...