(Di domenica 13 agosto 2023)è da diversi giorni atteso dall’Udinese, che però non può completare il trasferimento perché si è bloccata la questione frae l’Inter. Come racconta DAZN, c’è ora una novità sul centrocampista. IN– Le difficoltà su Lazarbloccano anche il trasferimento di Giovanniall’Udinese. Il centrocampista classe 2003 ha svolto le visite mediche già nella giornata di mercoledì a Roma, poi è andato a Udine ma non si è potuto completare il trasferimento. Questo pur avendo fatto tutto coi friulani. L’Inter ha bloccato la cessione di, almeno finché non si capirà cosa succederà con. Il giornalista di DAZN Orazio Accomando fa sapere che, nel frattempo,è tornato a Milano. Domani sarà una giornata ...

Fabbian collegato a Samardzic: nuova mossa in attesa dell’Udinese Inter-News.it

La trattativa per il passaggio del centrocampista classe 2002 in nerazzurro è in una fase di stallo: le ultime ...Ieri l’arrivo del ventiduenne naturalizzato serbo si è complicato per le richieste economiche last minute presentate dal padre ...