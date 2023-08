Evira ex marito che vuole costringerla a un rapporto sessuale

Leggi su agi

(Di domenica 13 agosto 2023) AGI - Ha cercato di costringere l'ex moglie ad avere unma lei si è difesa e lo ha parzialmenteto. È accaduto a Marghera, in provincia di Venezia. Protagonisti due cittadini stranieri che vivono da anni in Italia. Secondo quanto riportato dai giornali locali, i due si erano incontrati per discutere sulle visite alla figlia della coppia dopo la separazione. L'uomo avrebbe quindi cercato di convincere la ex a rimettersi insieme e ad avere unintimo. La donna si sarebbe però difesa con un coltello rimanendo anche lei leggermente ferita nella colluttazione. L'uomo è stato quindi ricoverato all'ospedale all'Angelo di Mestre, dove i medici sono riusciti a ricomporre la parteta.