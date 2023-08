Evasori e i più ignoranti d' Europa | porcheria-Makkox | perché la destra vince

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 agosto 2023) Sale in cattedra, all'anagrafe Marco Dambrosio, vignettista, volto noto di Propaganda Live e con il cuore molto a sinistra. Sale in cattedra grazie a un'intervista a Repubblica in cui dice la sua a tutto campo. E sin dalla prima risposta, ecco che evoca il rischio-fascismo. Basta ricordagli il suo iper-attivismo su Twitter, ed ecco che risponde: "E sono inquietato da quella X che ha sostituito l'uccellino. Continuo a cercarla sul cellulare e non mi raccapezzo che non ci sia più. E invece c'è questo simbolo che mi evoca la Wagner o la Decima Mas". Dunque si passa a Marcello De Angelis, portavoce della regione Lazio, e alle sue parole sulla strage di Bologna. Cosa ne pensa? "Ha chiesto scusa. Ma se scrivi un post su Facebook quella è una dichiarazione pensata dall'inizio alla fine. Non c'è più manco l'onore fascio che tiene il punto. È un onore che peraltro ...