Europee | Fratoianni | ' daremo continuità a esperienza Avs con proposta aperta'

(Di domenica 13 agosto 2023) Roma, 13 ago. (Adnkronos) - "a questadell'Alleanza Verdi Sinistra. Anche al simbolo: stavolta gli elettori di sinistra e ambientalisti non dovranno fare la caccia al tesoro per trovarci sulle schede elettorali. Con Angelo Bonelli abbiamo avanzato unae larga alle esperienze civiche, quelle dell'ecologismo e dell'ambientalismo italiano e alle tante e diffuse esperienze della sinistra, organizzate diversamente nei territori. Unadi convergenza a partire da un dato politico: l'di Alleanza verdi Sinistra è una base di partenza che vogliamo allargare e consolidare". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, in ...

Alleallarghiamo l'alleanza con i Verdi di Bonelli" Nicola, la presidente Meloni ha chiesto in 60 giorni al Cnel di arrivare a una proposta alternativa alla vostra, quella del ...Ma a quel punto i partiti saranno impegnati nella campagna elettorale delleoltre che in ... Nicola, AVS : "Direi che non ci siamo, purtroppo. Oggi ci siamo seduti al tavolo del ...... naturalmente in prima fila sono prenotati i posti di Nicolaed Angelo Bonelli , che in ... sarebbe un bel regalo, di buon auspicio per le elezioni. Chissà se la segretaria del Pd ...

Europee: Fratoianni, ‘daremo continuità a esperienza Avs con ... Il Sannio Quotidiano

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – “Daremo continuità a questa esperienza dell’Alleanza Verdi Sinistra. Anche al simbolo: stavolta gli elettori di sinistra e ambientalisti non dovranno fare la caccia al teso ...Il leader rossoverde: «Sul salario minimo l’opposizione è unita, ma non siamo ancora un’alternativa a Meloni». Bene Schlein, ma sull’Ucraina «le distanze con il Pd restano. Alle Europee allarghiamo l’ ...