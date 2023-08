La7.it - Il web del 13 agosto sera, è ricco di filmati che raccontano la nuova attività del cratere di sud - est sull'. I lapilli e le esplosioni che si stagliano nel buio sono spettacolari. Dal ...... scatterà sabato 22 luglio in serata a Zafferana Etnea, sede precampionato alle pendici dell'. ... da oggi si azzera tutto e siper vivere una nuova stagione da protagonista. Ripetersi ...Dal nord al sud,la stagione invernale per gli impianti sciistici in Italia . Non si hanno ... L'anno scorso, per esempio, le stazioni sciistiche situate sull'hanno aperto il 12 dicembre e ...

Etna, riparte il cratere sud-est. Spettacolari esplosioni nella notte TGLA7

Il web del 13 agosto sera, è ricco di filmati che raccontano la nuova attività del cratere di sud-est sull'Etna. I lapilli e le esplosioni che si stagliano nel buio sono spettacolari. Dal punto di vis ...13 AGOSTO - Riparte il cratere di sudest con attività esplosiva in corso! Probabilitá per una nuova fontana di lava. Vento verso sud con possibile ricaduta sabbia vulcanica in direzione Catania, masca ...