Estate | bollino rosso per Autostrade AA con traffico intenso

(Di domenica 13 agosto 2023) Situazione seria ma non critica, con alcune code non particolarmente lunghe, che non hanno superato i due chilometri, in vari punti della rete diAlto Adriatico: è il bilancio della ...

... che non hanno superato i due chilometri, in vari punti della rete di Autostrade Alto Adriatico: è il bilancio della domenica darosso, meno complessa di ieri, sabato danero. Si è ...E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè divulgata in occasione del weekend danero sulle strade italiane per le partenze del "capodanno" dell', anche se c'è un 20% dei cittadini ...In particolare, dopo un sabato da 'nero', è previsto traffico intenso, da 'rosso' ( ... La panoramica completa dei bollini per l'è disponibile sul sito di Anas (https://www.

Al momento, nel tratto della tangenziale di Bari, la Polizia stradale rileva "traffico superiore alla norma" ma senza incolonnamenti né particolari criticità. Sulla statale 16 traffico in intensifica ...