Esodo di Ferragosto | domenica da bollino rosso

(Di domenica 13 agosto 2023) Leggi Anche Previsioni del traffico 12 - 13 agosto 2023 Traffico intenso Sulla A14 dal km 307.1 in direzione Taranto si registra una coda di 1 km tra Grottammare e San Benedetto del Tronto per veicolo ...

Su base regionale i prezzi medi più alti per la benzina sono a Bolzano e in Puglia In Italia è iniziato il weekend pre -, con il consuetoda bollino nero su strade e autostrade. Chi ...... abusivismo e illegalità, anche per garantire un sano divertimento ai fruitori della 'movida', a ridosso dell'di. Il bilancio è di 262 persone controllate - 3 arrestate e altre 2 ...

Bollino nero sulle strade, l'esodo di Ferragosto tra code e incidenti Agenzia ANSA

Si registra un'ora e trenta di attesa al traforo del Monte Bianco. Su strade e autostrade il traffico resta intenso ma in diminuzione rispetto a sabato ...Domenica da bollino rosso sulle strade e autostrade italiane. Dopo il sabato ’nerò, il traffico di oggi è atteso sostenuto e con ...