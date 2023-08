Eredivisie | il Feyenoord è l’unica delle grandi che non vince | 0-0 all’esordio con il Sittard

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 agosto 2023) Inizia subito in salita l’del: i campioni d’olanda impattano contro il Fortunae non vanno oltre lo 0-0 Debutto in casa per i campioni d’Olanda del. La squadra che gli si è posta contro è quel Fortunache l’anno scorso aveva tenuto a battesimo l’Ajax, anch’esso detentore del titolo e vedendo come sia andata a finire la stagione dei lancieri non porta bene affrontarli. Ma, certamente, al di làscaramanzie, il copione andato in scena al De Kuip era assolutamente imprevedibile. La svolta è avvenuta a metà del primo tempo, quando Nieuwkopp è andato in pressione su Cordoba e lo ha colpito malamente al tendine. Rosso decretato con l’aiuto del Var, giusto e inevitabile. Fino a quel momento la gara non era stata vivace, giusto un ...