Ennesimo naufragio di migranti | il dolore del Papa | “È una piaga aperta della nostra umanità”

(Di domenica 13 agosto 2023) Città del Vaticano – Un – l’– grido di, seguito da un appello – l’– si leva da piazza San Pietro al termine dell’Angelus.Francesco, che già nei giorni scorsi aveva espresso il suosu Twitter per – l’dinel Mediterraneo, torna sul tema: “Un altro tragicoè accaduto alcuni giorni fa nel Mediterraneo: quarantuno persone hanno perso la vita. Ho pregato per loro”. Quindicimila persone, sotto il sole cocente, gremiscono il grande abbraccio del colonnato del Bernini mentre Bergoglio snocciola dati inquietanti: “E cone vergogna dobbiamo dire che dall’inizio dell’anno già quasi duemila uomini, donne e bambini sono morti in questo mare cercando ...