Emergenza carceri | torna l' idea delle caserme dismesse

Un patrimonio immobiliare sul cui utilizzo si discute da tempo, preso in considerazione per accogliere i migranti, organizzare seggi elettorali e alleggerire la pressione delle. Nel 2016 il ...Un'per Schlein: 'Dostoevskij (in realtà Voltaire 200 anni prima di lui, ndr) scriveva che il grado di civiltà di una società si misura dalle sue. Ecco, l'Italia oggi non è un paese ...Per questo invochiamo nuovamente l'interessamento diretto del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affinché si prenda atto dell'e si vari un decretoper affrontarla attraverso ...

Emergenza carceri, il piano di Nordio: condannati con pene brevi nelle caserme Sky Tg24

In base ai dati più recenti sono 1.500 le caserme dismesse passate dal Ministero della Difesa all'Agenzia del Demanio. Un patrimonio immobiliare sul cui utilizzo si discute da tempo, preso in consider ...