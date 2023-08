Elon Musk vs Mark Zuckerberg | spunta Parigi come sede

(Di domenica 13 agosto 2023) (Adnkronos) – Né Roma né Pompei. Lo scontro trapotrebbe svolgersi oltreconfine. Secondo quanto trapela in queste ore da fonti vicine al dossier,anchepossibile ‘location’ della sfida di arti marziali tra Mister X e il creatore di Facebook. La capitale francese, a quanto si apprende, si sarebbe proposta per ospitare l’evento. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Né Roma né Pompei. Lo scontro trae Mark Zuckerberg potrebbe svolgersi oltreconfine. Secondo quanto trapela in queste ore da fonti vicine al dossier, spunta anche Parigi come possibile 'location' della sfida di arti marziali ...Il sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca rivolgendosi al ministro Sangiuliano si è detto pronto ad accogliere nel meraviglioso teatro Antico la sfida epocale trae Mark Zuckerberg. "Se cercate una location epica, suggestiva e incantevole, ha affermato il sindaco De Luca, Taormina c'è!"Non è nemmeno detto che l'incontro di Mma trae Mark Zuckerberg si terrà, ma l'idea del duello ha già suscitato i pareri contrastanti di comuni, enti, e regioni. A mandare su tutte le furie ...

Elon Musk vs Mark Zuckerberg, come è nata l'idea del combattimento 'epico' QUOTIDIANO NAZIONALE

L’anno scorso Hot Take - The Depp/Heard Trial, l’instant-movie sul clamoroso processo che ha contrapposto i due attori, passò quasi inosservato. Si trattava di una ricostruzione ...Musk e Zuckerberg gladiatori nell’arena dell’Anfiteatro di Pompei. Tutti gli indizi sulla misteriosa location epica portano a Pompei. Sarà in Italia, non sarà il Colosseo ...