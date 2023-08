Earendel | la stella più lontana mai individuata

WHL0137 - LS, nota anche come("del mattino" in inglese antico), è unasupergigante blu nella costellazione della Balena. Lo strumento NirCam del telescopio spaziale James Webb ci ha permesso di scoprire che ..., il cui nome deriva dall'inglese arcaico e può essere tradotto come "del mattino" o "luce nascente", si trova a 28 milioni di anni luce dalla Terra, più del doppio rispetto alla stima ...WHL0137 - LS, nota anche come("del mattino" in inglese antico), è unasupergigante blu nella costellazione della Balena. Lo strumento NirCam del telescopio spaziale James Webb ci ha permesso di scoprire che ...

In realtà, però, Earandel è una stella estremamente piccola perché l'immagine ad ... I punti più piccoli su entrambi i lati di Earendel sono due immagini di un ammasso stellare più antico e ...Scoperta dal telescopio spaziale Hubble, Earendel, la stella più lontana attualmente conosciuta, è stata osservata anche dal telescopio James Webb.