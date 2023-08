E se Mario non avesse fatto l’idraulico? La vera storia del personaggio videoludico più famoso del mondo

Leggi su esports247

(Di domenica 13 agosto 2023)è tra i personaggi di videogiochi più conosciuti di tutti i tempi e probabilmente è anchepiùdel. Anche se oggi sembra normale affibbiare al nome diil mestiere di idraulico, in origine la sua professione era ben diversa. Il creatore Shigeru Miyamoto aveva inizialmente in mente una professione differente per l’italiano baffuto, poiché la sua prima apparizione fu nell’primissimo gioco arcade della serie Donkey Kong del 1981. A quel tempo non gli era ancora stato dato un nome, ma gli era stato affidato il suo primo lavoro, quello di carpentiere. Miyamoto voleva dare a– allora conosciuto solo come “Jumpman” – una professione reale, per renderlo più riconoscibile. Il suo ruolo di carpentiere aveva anche molto senso dal punto di vista narrativo, ...