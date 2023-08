(Di domenica 13 agosto 2023) E se un giorno l'NBA diventasse il campionato di basket dell'? Follia? Forse, ma attenzione a non darlo troppo per scontato. Perché con quello che sta succedendo tra lo sport, globalmente inteso, e l', meglio andarci cauti. Così, dopo aver fatto incetta di alcune delle grandi stelle del calcio europeo (Cristiano Ronaldo su tutti, ma negli ultimi mesi anche Benzema, Manè, Fabinho, Mahrez, Brozovic, Milinkovic-Savic, Firmino, Henderson, Koulibaly, Kanté), il sogno proibito è quello di andarsi a prendere niente meno che le stelle NBA. L'NBA nel mirino Tutto nasce dalla notizia secondo cui il fondo sovrano PIF (Public Investment Fund) avrebbe offerto al campione francese del PSG Kylian Mbappé la cifra astronomica di 776 milioni di dollari per giocare lì il prossimo anno. Una notizia che ha avuto una grande eco proprio ...

E adesso l'Arabia Saudita vuole comprarsi pure l'NBA GQ Italia

