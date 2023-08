Dominique Aegerter rinnova con Yamaha | “Sono contento”

(Di domenica 13 agosto 2023) E’ già tempo di conferme in casacon quella, preannunciata, di. Il pilota svizzero dopo una buona stagione è riuscito a trovare spazio anche per il prossimo. Un accordo che ha accontentato tutti, sia la scuderia che il pilota, che ora si preparano per le prossime sfide. Lo svizzero ha poi voluto commentare la firma sul rinnovo ed esprimere la sua gratitudine al team.: “Spero che riusciremo ad incrementare il livello” Crediti foto pagina Facebook del pilotaIl pilota ha commentato così il proprio rinnovo sui propri canali social: “moltodi continuare conper il 2024. Spero che insieme riusciremo a conquistare dei grandi risultati e fare la storia. Continuare con la stessa moto è ...

: rinnovo annuale con Yamaha GRTha dominato il Mondiale Supersport 600 nel 2022 ma in questa stagione d'esordio in Superbike non ha ancora lasciato il segno. Il miglior piazzamento del pilota svizzero è stato un ...La GRY Yamaha, che ha ora come alfieri Remy Gardner e, ha ricordato il suo fondatore con queste parole. Il comunicato del team GRT Yamaha ' La sua umanità, bontà d'animo e ...... agguerritissimi, ma quest'anno occhio a vecchi e nuovi protagonisti, dai loro compagni Michael Ruben Rinaldi, Andrea Locatelli e Alex Lowes , alle forze fresche di Remy Gardner e(...

SBK, Yamaha conferma Dominique Aegerter per il 2024 GPOne.com

Non è ancora chiaro chi sarà il suo compagno di squadra, ma è di nemmeno 48 ore fa l’annuncio del rinnovo di Dominique Aegerter con Yamaha. Contratto di fabbrica per lo svizzero, che con tutta ...Yamaha Motor Europe e Dominique Aegerter hanno rinnovato la loro collaborazione per la stagione 2024 del campionato Superbike.