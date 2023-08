AGI - Questo il tempo previsto sull'Italia per, vigilia di Ferragosto. Secondo il Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica, isolati rovesci al Nord, in particolare sul Trentinoi Alto - Adige e sereno altrove NORD sui ...Gli ultimi aggiornamenti del CentroItaliano confermano una settimana di Ferragosto all'... Previsioni per: Nord: Tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o ...Napoli, il dettaglio Domenica 13 Agosto: giornata caratterizzata da ampio soleggiamento e ... Durante la giornata disi registrerà una temperatura massima di 32°C alle ore 15, mentre la ...

Domani meteo variabile al Nord Italia, sereno altrove AGI - Agenzia Italia

Roma, 13 ago. (askanews) - Sole splendente e mare calmo previsti in tutta Italia nel fine settimana che apre ponte di Ferragosto. Per la giornata di oggi è ...Meteo su Torino con rischio acquazzoni e temporali tra oggi e lunedì, poi più sole per la giornata di Ferragosto ...