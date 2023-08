Diretta Atp Toronto | Sinner - De Minaur 1 - 0 | risultati e partita LIVE

(Di domenica 13 agosto 2023)(CANADA) - Jannikcontro Alex De. In palio il torneo Master di. Il tennista azzurro e l'australiano si sfidano nella tanto attesa finale del torneo canadese. Per l'...

Jannik Sinner e Alex De Minaur in campo per il Masters 1000 di Toronto . In palio la vittoria del torneo sul cemento che prepara allo Us Open , l'ultimo Slam dell'anno. Punti chiave 23:04 Sinner vince ...Segui il match in...Segui su Unitennis lascritta della finale 1000 canadese tra Jannik Sinner e Alex de Minaur 22:39 - Prodezza di Sinner che torna avanti 4 - 2 e servizio 22 - 24 - Contro - break immediato dell'australiano: 2 - 1 e ...

ATP Toronto, Sinner-de Minaur 6-4 1-0 in diretta: orari TV e dove vedere la finale Fanpage.it

Jannik Sinner conquista la semifinale del Masters 1000 di Toronto contro lo statunitense Tommy Paul per 6-4 e va in finale. Oggi dovrà vedersela con Alex De Minaur, australiano n.18 al ...(Adnkronos) - Jannik Sinner contro Alex de Minaur oggi nella finale del torneo Atp Masters 1000 di Toronto. L'azzurro, testa di serie numero 8, cerca l'ottavo titolo della carriera e il primo trionfo ...