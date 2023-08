Dimissioni Mancini | spunta l’offerta dell’Arabia Saudita

(Di domenica 13 agosto 2023) (Adnkronos) – L'ex ct azzurro Robertoè in trattativa per guidare la nazionale dell'Arabianei prossimi 3 anni, fino ai mondiali del 2026. Lo riporta il quotidianoAl-Riyadi. All'inizio della prossima settimana verrà presentata un'offerta ufficiale al 58enne allenatore marchigiano. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Robertoha sorpreso tutta Italia rassegnando leda commissario tecnico della Nazionale. La notizia, anticipata da Libero e poi confermata ufficialmente da un comunicato della Figc, ha colto ...... sempre più protagonista del mercato dopo la decisione della Juve di escluderlo dalla rosa, si è espresso attraverso i social per quanto riguarda ledi Robertodalla panchina della ...Le parole di Paolo Condò sul successore didopo le sue: "Abbiamo due grandissimi allenatori liberi in questo momento" Paolo Condò ha parlato del futuro della panchina Azzurra dopo ledi Roberto. Di seguito ...

Mancini: "Addio alla Nazionale scelta personale" Sky Sport

Leonardo Bonucci non ne può più e sui social si sfoga dopo le dimissioni di Mancini da Ct dell’Italia. Il difensore nega qualsiasi coinvolgimento in questa vicenda: “Sono stufo, sono un giocatore ...ROMA (ITALPRESS) – “Le dimissioni da CT della Nazionale sono state una mia scelta personale. Ringrazio il presidente Gabriele Gravina per la fiducia, assieme a tutti i membri della Figc. Saluto e ring ...