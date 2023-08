Dimissioni Mancini | l’Italia cerca un nuovo ct |  i candidati

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 agosto 2023) Roberto, commissario tecnico della Nazionale, si è dimesso ufficialmente dal suo incarico. Ecco i nomi dei possibili sostituti Roberto, commissario tecnico della Nazionale, si è dimesso ufficialmente dal suo incarico. Il nome del suo successore verrà annunciato nei prossimi giorni, come confermato dalla FIGC. Ecco i possibili sostituti. I due nomi in pole per sostituiresarebbero quelli degli ex campioni del mondo Daniele De Rossi e Fabio Cannavaro. Ma attenzione anche a profili libeli come Antonio Conte e Luciano Spalletti.