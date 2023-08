Dimissioni Mancini | l’addio del ct | i motivi | l’Arabia Saudita e il successore

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 13 agosto 2023) Il commissario tecnico lascia: "Scelta personale". L'Arabiae l'offerta super. Chi in azzurro dopo di lui? I candidati Robertorassegna lee lascia la Nazionale, dicendo addio alla panchina dell’Italia. Un fulmine azzurro a ciel sereno nell’estate del calcio italiano, con il passo indietro del 58enne commissario tecnico a meno di un mese dall’inizio delle qualificazioni per Euro 2024., appena nominato coordinatore delle Nazionali dall’Under 20 alla selezione maggiore, chiude l’avventura azzurra, complice forse anche una ricchissima offerta dal. E la Figc, in piena estate, deve avviare un complicato casting per individuare il nuovo ct: da Luciano Spalletti a Antonio Conte, da Rino Gattuso a Fabio Cannavaro, i nomi rimbalzano tra media ...