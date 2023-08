Dimissioni Mancini | il possibile motivo una clausola nel contratto

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 agosto 2023) Unanel– che prevedeva il suo esonero – sarebbe stato ilper cui Robertosi è dimesso da ct Continuano a far discutere ledi Robertodalla panchina Azzurra. Secondo quanto riportato da Alessandro Alciato a Sky Sport, ilè nascosto neldell’ex CT. Infatti, in caso di mancata qualificazione dell’Italia a prossimi Europei, ilprevedeva l’esonero automatico del ct. Unache al CT sicuramente non piaceva e che lo avrebbe spinto a dimettersi.