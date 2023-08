Dimissioni Mancini | il ministro Abodi | “Sono dispiaciuto e perplesso”

(Di domenica 13 agosto 2023) La Figc ha comunicato ufficialmente l’addio agli Azzurri dell’ormai ex commissario tecnico. Ilper lo Sport e i giovani ha commentato a caldo la notizia clamorosa che ha scosso il calcio: “Ma le recenti nomine erano state concordate o no?” “, è una decisione che arriva a sorpresa a Ferragosto: tutto molto strano”.le parole delper lo Sport e i giovani, Andrea, rilasciate e riportate dall’Ansa, poche ore dopo l’addio ufficiale di Robertoalla nazionale italiana. Andreaper lo Sport e i giovani, ha commentato a caldo la notizia dell’addio dialla Nazionale (Ansa Foto) – Notizie.comStupore per l’ufficialità arrivata ...

Commenta per primo Dopo lepresentate ieri sera, Robertonon è più il ct della Nazionale . La scelta dell'allenatore ha lasciato di stucco il calcio italiano ma non rappresenta di certo la prima volta che l'...La Figc sta già lavorando per trovare il sostituto di Roberto, che oggi, a sorpresa, ha rassegnato leda Ct della nazionale di calcio. L'allenatore ha interrotto un ciclo durato cinque anni che aveva avuto inizio nel 2018. Al momento, i nomi ...E' stato il più presente, superando i 4.000 minuti sui 5.310 disponibili Dei 91 giocatori convocati da Robertonei suoi 5 anni sulla panchina della Nazionale, è Gianluigi Donnarumma il fedelissimo del commissario tecnico. L'unico che ha superato i 4.000 minuti su 5.310 disponibili. Questa è la Top 20 ...

Diretta dimissioni Mancini dalla Nazionale: segui tutte le reazioni LIVE Corriere dello Sport

Clamoroso. Roberto Mancini si è dimesso da ct della Nazionale italiana di calcio e la Figc è già al lavoro per trovare il sostituto.(ANSA) - ROMA, 13 AGO - "Sono dispiaciuto e perplesso, è una decisione che arriva a sorpresa a Ferragosto: tutto molto strano". Al telefono con l'ANSA, il ministro per lo Sport ...